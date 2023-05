Suite à sa hausse des prix, Pokémon GO enregistre ses pires résultats depuis février 2018 Suite à sa hausse des prix, Pokémon GO enregistre ses pires résultats depuis février 2018

Faute d'avoir cherché de nouvelles idées pour renouveler Pokémon GO et relancer la communauté pour fêter le début du printemps, Niantic a préféré opter pour une technique plus simple : augmenter les prix des pass à distance, causant une gronde massive ainsi qu'une fuite des joueurs, et une véritable claque envers les membres les plus mal desservis de la communauté (en dehors des grandes villes) et ceux qui ne peuvent pas beaucoup sortir de chez eux pour x raisons. D'où le surnom de « taxe handicapés ».



Et au final, pour quel résultat ? Tout simplement dramatique : selon les données récoltées de part et d'autres, publiées par MobileGamer, Pokémon GO a enregistré environ 34,7 millions de dollars en avril, en chute depuis mars, plus encore depuis février, et tout simplement la pire performance de l'histoire du jeu depuis février 2018. Bravo.