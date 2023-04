Une nouvelle date pour Amnesia : The Bunker Une nouvelle date pour Amnesia : The Bunker

Frictional Games continue de s'attarder sur sa franchise fétiche et à l'instar de Red Barrels qui va tenter une nouvelle direction avec The Outlast Trials et son approche multi/coop, Amnesia : The Bunker va lui partir dans une tentative de survival-horror à génération procédurale. Explications.



Contrairement aux premiers épisodes et même à SOMA qui proposaient des expériences « fixes » et donc communes à tous, The Bunker va lui opter pour un monde semi-ouvert où les différentes zones seront générées aléatoirement, modifiant l'emplacement des objets et la résolution des énigmes, dans le but de laisser une liberté beaucoup plus grande dans la façon de progresser et d'arriver à vos fin. En gros, chaque obstacle aura désormais de multiples solutions.



Les fondamentaux restent néanmoins les mêmes : un gros degré de flippe, un personnage en constante faiblesse vu son pauvre gun et des munitions aussi limitées que vos rations, et une lampe torche dynamo salvatrice pour votre moral… sauf qu'elle est très bruyante dans l'utilisation et peut attirer les créatures autour de vous.



Bref, un gros rappel pour indiquer que le titre, récemment reporté, a désormais une nouvelle date de sortie : le 23 mai sur PC, Xbox Series, Xbox One et PlayStation 4 (pas PS5, allez savoir pourquoi).