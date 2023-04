Game Pass : la nouvelle fournée du service

Et c'est parti pour la nouvelle vague de jeux Game Pass avec pour commencer aujourd'hui même le sympathique rogue-lite(PC, Xbox) qui en profite pour faire ses débuts sur supports Xbox, pendant que le 6 avril viendra se poser(PC, Xbox), le Tower Defense de Double Fine.Le 12 avril marquera lui la fin de l'exclusivité console PS5 de(PC, Xbox, xCloud) et on terminera cette fournée avecvia l'EA Play (Xbox) et enfinle 18 avril (PC, Xbox, xCloud), nouveau spin-off cette fois à la sauce stratégie.Ils quittent le service le 15 avril :(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)(PC, Xbox, xCloud)