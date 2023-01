Le GeForce Now passe sous RTX 4080 Le GeForce Now passe sous RTX 4080

Si Microsoft et son xCloud ont pour eux l'argument des jeux via le Game Pass Ultimate, Nvidia sort lui l'artillerie lourde sur un autre plan : la technologie. Et c'est en bombant le torse pour faire ressortir chaque téton que le constructeur vient d'annoncer que les utilisateurs de l'offre GeForce Now « RTX 3080 » vont dans les semaines à venir passer automatiquement au nouvellement nommé modèle Premium, sans surcoût (19,99€ par mois, 99,99€ pour 6 mois) avec les arguments suivants.



- Passage auto sous RTX 4080

- 64 téraflops de puissance (5 fois les performances de la Xbox Series X)

- 240FPS

- Full Ray-Tracing

- DLSS 3

- Latence inférieure à 40ms (un record)

- Compatibilité écran-large



1500 jeux composent actuellement le catalogue GeForce New, dont de nombreux F2P pour que chacun puisse s'y essayer à condition d'avoir une connexion solide.