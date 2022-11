Tiens, un petit remaster pour Risen

Vieux de 13 ans,était un RPG de bonhomme. Le genre où l'on évolue au départ en guenilles dégueulasses, obligé de ramasser 2/3 pièces d'or sur la plage et regagner des PV en buvant de l'eau sale dans des tonneaux.Et c'est lui qui reviendra le 24 janvier 2023 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch (quelques versions boîtes sur PS4/Switch selon les enseignes) dans un remaster visiblement à pas cher pour venir garnir la trésorerie de Piranha Bytes après sa franchiseAu moins, les consoleux auront l'honneur de découvrir enfin cette vieillerie dans un rendu supérieur