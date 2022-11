Volition passe entre les mains de Gearbox Volition passe entre les mains de Gearbox

Finalement, et probablement grâce aux rapides promotions pour sauver les meubles, les retours économiques du soft-reboot de Saints Row sont désormais « conformes aux attentes » d'Embracer. Mais on ne pouvait échapper à quelques conséquences vu les critiques.



De fait, ce même Embracer annonce aujourd'hui que le studio Volition change de branche, passant du groupe Deep Silver à celui de Gearbox Software, afin d'avoir droit à davantage de soutien logistique pour mieux préparer un avenir dont on ne sait rien. Pour l'heure, on signaler que Saints Row vient tout juste de recevoir une mise à jour majeure corrigeant plus de 200 bugs recensés.