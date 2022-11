The Last of Us : une date pour la série HBO The Last of Us : une date pour la série HBO

Pas de surprise, l'information ayant été auto-leak plus tôt cette semaine : la série TV The Last of Us débutera bien sa diffusion le 15 janvier 2023 sur la plate-forme US HBO Max, avec au programme 10 épisodes (environ 1h chacun) sur la longueur chapeautés par la tête pensante derrière l'excellente mini-série Chernobyl.



Reste la grande question concernant la France : HBO Max est annulé chez nous, le deal avec OCS s'arrête dans quelques semaines, et on ignore donc qui se chargera de la diffusion dans l'hexagone, sauf s'il faut patienter jusqu'à la nouvelle chaîne entre Warner et Discovery. « Officiellement » du moins.



Bonus : l'affiche ci-dessous.