Wo Long : Fallen Dynasty a sa date de sortie

Koei Tecmo tiendra sa promesse d'un lancement pour le Q1 2023 de, et ce sera précisément pour le 3 mars sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.On nous annonce pour la forme qu'à l'instar des deux, un Season Pass est déjà dans les cartons pour ajouter du contenu frais au fil du temps (3 DLC, avec boss, ennemis, stages et armes) et que des MAJ viendront rééquilibrer l'expérience en fonction des retours des joueurs : ça commencera d'ailleurs déjà au lancement avec des timings de parades moins strictes.