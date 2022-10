Underdog Studio (Sniper Ghost Warrior) se tourne vers une nouvelle licence Underdog Studio (Sniper Ghost Warrior) se tourne vers une nouvelle licence

Après l'échec de Sniper Ghost Warrior 3, Underdog Studio a réussi à sauver la licence grâce à la version « Contracts » dont les deux épisodes ont dépassé le million de ventes, et alors qu'un troisième termine son chantier, CI Games annonce que le développeur va laisser la franchise entre les mains d'un nouveau studio partenaire.



En cause, le fait que Underdog Studio se lance dans une nouvelle licence au nom de code « Project Scorpio » (aucun rapport avec la Xbox) qui sera un jeu de tir tactique orienté PVE & multi (sans oublier la volonté d'un long suivi), mais pas F2P. Voilà.



Parallèlement, CI Games réaffirme ses nouvelles ambitions d'une implémentation de ses tentacules dans toutes l'Europe et non uniquement dans la partie Est, tout en rappelant qu'un Lords of the Fallen 2 arrivera courant 2023, et que le mystérieux Project Survive continue son cours chez les tchèques de Batfields. Pour rappel, un FPS mélangeant RPG & survie sous Unreal Engine 5.