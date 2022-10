Netflix : la branche JV continue de se renforcer et commence à regarder vers le Cloud Gaming Netflix : la branche JV continue de se renforcer et commence à regarder vers le Cloud Gaming

Netflix avance doucement dans le secteur JV même si globalement dans l'ombre, avec déjà 4 rachats de petits studios et la création d'un cinquième, dans le but premier (pour l'heure) d'agrémenter sa plate-forme mobile avec des titres accessibles gratuitement et sans publicité à l'unique condition d'être abonné à la plate-forme Netflix, sans surcoût (pour l'heure encore une fois).



Mais le vice-président de la branche gaming, Mike Verdu, commence à voir plus loin et indique auprès du site TechCrunch Disrupt que la société « explore sérieusement l'offre du Cloud Gaming » et a très bien compris que la précipitation était inutile tant une bonne technologie ne sera pas adoptée si le service derrière est mauvais.



Propos en évident lien avec la mort de Stadia qui avait techniquement les épaules pour s'implémenter mais dont l'offre a fait fuir le public. Quelques jeux gratuits certes, mais la plupart payant et à plein pot.



« Stadia fut clairement un succès technique. C'était amusant de pouvoir jouer à des titres sur Stadia, mais il y avait des problèmes avec le modèle commercial. »



D'où le besoin préalable de constituer un catalogue maison avant de se lancer sur le terrain, et Netflix renforce ses positions en annonçant dans le même temps la création d'un sixième studio, cette fois dans le sud de la Californie.



Reste néanmoins que la course contre la montre est lancée et alors que Netflix mise pour l'heure sur de petits titres, un peu à l'instar d'Apple avec son offre Apple Arcade, il faudra des arguments plus importants pour lutter contre le xCloud de Microsoft, et peut-être un jour Sony avec son PS Plus Premium si le Cloud se démocratise au-delà des supports PC et PlayStation.