PS Plus : le programme d'octobre

Sony dévoile la liste des jeux PS Plus « Essential » pour le mois d'octobre, à télécharger dès mardi prochain avec de nouveau trois titres :(PS5/PS4),(PS4) et enfin(PS4) qui vient nous rappeler que NetherRealm tarde à donner des nouvelles de son prochain morceau.Il faudra en revanche patienter pour connaître le programme « Extra » et « Premium ».