Face aux incertitudes autour du chantier S.T.A.L.K.E.R. 2, Xbox rembourse les précommandes Face aux incertitudes autour du chantier S.T.A.L.K.E.R. 2, Xbox rembourse les précommandes

Certains retards ne peuvent qu'être pardonné, notamment celui de S.T.A.L.K.E.R. 2, très attendu FPS de GSC Game World, studio ayant partiellement dû fuir l'Ukraine pour des raisons qu'il n'est plus utile de décrire, arrivant en République Tchèque même si plusieurs employés n'ont pas pu quitter leur pays.



Une situation très compliquée qui a poussé l'équipe a reporté son jeu en 2023 sans plus de précisions, et l'incertitude semble aujourd'hui perdurer au point qu'il est tout à fait possible que le titre ne puisse sortir l'année prochaine. De fait, selon XGP, Microsoft n'a pas eu d'autres choix que d'appliquer une politique courante sur plusieurs supports, celle de devoir mettre en place un remboursement des précommandes et l'impossibilité d'en passer une nouvelle tant que l'horizon ne se soit pas éclairci un minimum.



Bonne chance à l'équipe.