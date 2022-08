La nouvelle aventure des gaulois sera bien prête pour les fêtes de fin d'année, Microids nous confirmant quesera placé sur le marché le 13 octobre 2022 sur PC, PS5, PS4, Switch et Xbox Series (non, pas sur Xbox One).Deux éditions spéciales seront au programme pour cet épisode on espère plus réussi que le, et dont l'argument premier actuellement est l'arrivée d'un mode coopération à 4 en local (au lieu de 2).