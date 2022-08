Netflix : des nouvelles du film Bioshock Netflix : des nouvelles du film Bioshock

Probablement pour faire lien avec le fait que la franchise a fêté ses 15 ans il y a quelques jours, Netflix vient apporter du neuf sur l'adaptation en film (Live) de Bioshock, avec déjà un nom à la réalisation, Francis Lawrence, lui qui s'est fait connaître pour les films Hunger Games ou encore Je suis une Légende (entre autres).



Ce n'est pas non plus n'importe qui que l'on retrouvera au scénario, signé Michael Green, ayant travaillé sur Blade Runner 2049 et le surprenant Logan.



On rappelle que jusqu'à ordre du contraire, le studio Cloud Chamber bosse sur un quatrième épisode, pendant que Ken Levine travaille depuis des années sur on ne sait encore quoi.