T.Nagoshi (Yakuza) veut dévoiler au plus vite le projet de son nouveau studio

Bien connu pour être à l'origine des franchises Yakuza et Judgment même si l'on n'oubliera pas qu'il fut derrière des titres cultes comme F-Zero GX et Daytona USA, Toshihiro Nagoshi était l'une des stars montantes de SEGA. Un peu trop montante d'ailleurs tant l'homme a grimpé les échelons, au point qu'il ironise aujourd'hui sur son ancienne crainte qu'à ce rythme, il aurait fini par devenir le PDG de l'entreprise.



Qu'importe si cela aurait été vrai, toujours est-il que ses peurs étaient légitimes dans le sens où Nagoshi reste avant tout un réalisateur et que monter dans la hiérarchie l'éloignait du développement brut, d'où son départ pour fonder son propre studio (sobrement nommé « Nagoshi Studio »), financé par NetEase Games, l'un des géants chinois qui « a de l'argent ! Beaucoup d'argent ! » selon les propres mots du bonhomme.



De quoi lancer un ambitieux premier projet qui, on nous rassure, sera bien à destination des consoles (et peut-être du PC) avec visiblement quelque chose de proche de ses productions au passé proche : « Il contiendra de la violence, mais je ne compte pas trop faire du thriller ou de l'horreur. Je veux quelque chose de proche d'un film de Quentin Tarantino, où l'humour est le bienvenu. Pas simplement quelque chose de choquant, sanglant et brutal. Je veux aussi quelque chose d'humain avec aussi bien de la folie que du sérieux. »



Du style Yakuza quoi, sans forcément ce thème. Il faudra de toute façon patienter vu que le chantier a au mieux été lancé en début d'année, et qu'il faut encore recruter du monde, mais Toshiro n'hésite pas à dire qu'il dévoilera ses intentions très tôt. Et peut-être même bientôt. Quitte à attendre ensuite...