Call of Duty aura son propre showcase en septembre (MWII, Mobile, Warzone 2...) Call of Duty aura son propre showcase en septembre (MWII, Mobile, Warzone 2...)

Tout comme Assassin's Creed, la franchise Call of Duty aura droit à son propre show dédié en septembre, le 15 précisément, où sera évoqué l'avenir dans le sens large du thème :



- Première présentation de Modern Warfare II

- Présentation de COD Warzone 2.0

- Présentation du jeu mobile Call of Duty (*)



A (essayer) de ne pas confondre avec Call of Duty : Mobile qui est une production Tencent, là où le nouveau titre sera développé en interne chez Activision. Qui sait si ce ne sera pas également l'occasion de confirmer les rumeurs autour d'un jeu « Premium » Call of Duty : Zombies, prévu en 2023.