Un projet VR chez People Can Fly Un projet VR chez People Can Fly

On savait que People Can Fly avait deux projets en cours de développement, dont un « d'ici fin 2024 », mais nous apprenons qu'un troisième chantier vient se greffer dans les comptes du studio, plus précisément un jeu VR tiré d'une de leurs licences.



Avant toute chose, il n'y a pas à s'inquiéter du résultat face au manque d'expérience de l'équipe puisque c'est en fait Incuvo Studios qui s'en chargera (People Can Fly est actionnaire majoritaire de la boîte), eux qui ont déjà collaboré avec Bloober Team pour Layer of Fear VR et Blair Witch VR.



Reste maintenant à savoir quelle sera la licence en question. Painkiller ? Bulletstorm ? Ou tout simplement une refonte de Outriders, licence que souhaite promouvoir le studio à l'avenir ?