Vers des remakes de R-Type Tactics

Après le coup de, Irem se sent dans l'idée de prolonger la licence, pas de suite avec un nouvel épisode inédit mais simplement en ressuscitant la branche « Tactics » avec le remake des deux épisodes sortis à l'époque sur PSP, avec la promesse de « choses inédites » qui restent encore à découvrir (pas de supports annoncés pour le moment).Rien de plus hormis un trailer d'époque pour ceux qui ne connaîtraient pas cette franchise annexe, en ajoutant que l'éditeur n'a pas pris soin pour son dernier Live d'évoquer à nouveaudont on attend toujours la nouvelle présentation.