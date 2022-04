Des précisions sur le film It Takes Two Des précisions sur le film It Takes Two

Plutôt dans l'année, nous apprenions que l'excellent It Takes Two bénéficierait d'une adaptation cinématographique et les plans se précisent aujourd'hui selon les sources de Variety, nous rapportant que la collaboration est faite avec dj2 Entertainment, ceux-là même qui se sont occupés des deux films Sonic et prochainement (selon les rumeurs) de Streets of Rage.



Autre point : la société Seven Bucks Productions serait également impliquée, elle qui appartient à Dayne Johnson qui aurait la casquette de producteur mais également son rôle dans le film (même si rien n'est encore acté pour ce tout dernier point).



Le scénario du film, écrit par Pat Casey et Josh Miller (derrière le film Sonic) serait identique dans ses bases à celui du jeu : deux parents prêts à divorcer vont être amenés à collaborer après avoir été transformés en poupées vivantes.