Minecraft : la mise à jour Ray Tracing se prépare doucement sur Xbox Series

Attendue depuis bien longtemps par les fans (n'ayant pas accès à un PC suffisamment correct), la mise à jour « Ray Tracing » pourne devrait plus trop tarder pour les éditions Xbox Series X/S si l'on en croit les propos de Tom Warren, rédacteur en chef de The Verge, qui déclare avoir pu tester l'option sur la version Preview.Une option encore non disponible pour la plupart des membres Xbox Insider, prouvant que Microsoft se contente de déployer tout doucement la chose, et il faudra dans tous les cas patienter avant que la MAJ ne soit accessible à tous.En attendant, on vous renvoie au trailer initial, montrant la belle évolution du rendu.