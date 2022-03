Forged in Shadow Torch repéré sur Switch

Jusqu'à présent exclusivité PC et PlayStation, le MetroidVaniava poursuivre sa voie non pas sur supports Xbox comme on pouvait s'y attendre mais sur Switch, du moins si l'on en croit l'organisme de classification taïwanais qui généralement vise très juste.On reste en attente d'une confirmation avec quelques potentielles craintes : déjà sur PlayStation 4 (Pro ou pas), le titre avait de gros problèmes sur le plan technique, avec grosses chutes de frame-rate et multiples freeze, donc à moins d'une équipe talentueuse en charge du portage Switch...