6 millions de ventes pour Metro Exodus

Embracer Group nous annonce simplement les choses : renforcé par la réédition New Gen l'année dernière et bien aidé par les promotions agressives,représente désormais plus de 6 millions de ventes. C'est beau.Du coup, faute de mieux, on en profite pour rappeler que le studio 4A Games a trois projets en attente :(PC, PS5, SX), avec refonte du moteur graphique et toujours solo- Un projetmultijoueur en collaboration avec Saber Interactive- Une nouvelle licence, avec une équipe neuve