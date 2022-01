Avatar : un MMORPG sur mobile en plus du nouveau projet d'Ubisoft Avatar : un MMORPG sur mobile en plus du nouveau projet d'Ubisoft

Alors qu'on attend des nouvelles de Avatar : Frontiers of Pandora dont la sortie est prévue pour la prochaine année fiscale (donc avant mars 2023), un autre projet compte bien profiter de l'attendue suite au cinéma, Disney officialisant un partenariat avec le géant Tencent pour un MMORPG… sur mobile.



Rien en stock à part un render ci-dessous pour ce titre qui proposera trois types de session (quêtes solo scénarisées, PVP et coopération) dans le monde de James Cameron avec d'ailleurs des secteurs et personnages « inédits ».



Notons enfin que le projet est développé par Archosaur Games, plutôt habitué à ce style puisque responsable du très populaire World of Kings.