[Rumeur] Armored Core 6 bientôt annoncé [Rumeur] Armored Core 6 bientôt annoncé

On en parle depuis très longtemps et l'annonce d'un Armored Core 6 pourrait enfin bientôt tomber à en croire l'un des utilisateurs de ResetEra, dont les propos ont été vérifiés par la modération, indiquant avoir mis la main sur une enquête de FromSoftware qui dévoile de premiers screens et séquences de jeu (non divulgués pour le moment).



Dans les grandes lignes, on nous évoque un nouvel épisode « créé par Hidetaka Miyazaki » (Mr Souls, mais également réalisateur de quatrième épisode), avec d'immenses cartes, des boss tout aussi grands et surtout des combats qui rappellent aussi bien du Souls pour le corps-à-corps que du Virtua On lors des affrontements à distance.



On s'attend donc à une officialisation prochaine de la part de Bandai Namco, qui attend peut-être d'abord le lancement de Elden Ring du même développeur pour annoncer son nouveau partenariat.