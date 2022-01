Sur PC, la franchise Yakuza approche tranquillement les 3 millions de ventes

Comme bien d'autres, SEGA a bien fait de considérer le marché PC comme de plus en plus important : via un compte-rendu livré spécialement pour les fêtes, l'éditeur annonce que sa franchisea atteint 2,8 millions de ventes du coté de la Master Race, contre 14,2 millions sur consoles (essentiellement PlayStation).Un écart toujours logique vu que la série sévit sur consoles depuis plus de 16 ans alors qu'elle n'est arrivée sur PC que depuis 2018, sans compter le fait que ces données intègrent les spin-off et la série(justement indisponible sur PC), mais tout de même un joli bonus.A ce propos, sans donner de chiffres, SEGA ajoute qu'en occident, les ventes desont 76 % plus élevées « en occident » que le premier épisode sur le même laps de temps.