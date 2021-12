Suicide Squad sera présent aux Game Awards Suicide Squad sera présent aux Game Awards

Teasé plus tôt dans la semaine, la présence de Suicide Squad : Kill the Justice League est bien confirmé pour les Game Awards, et on espère de la part de Rocksteady que cela ne se limitera pas à un nouveau teaser cinématique, routinier de l'event de Geoff Keighley.



Attendu pour un vague 2022 sur PC et consoles de nouvelle génération, ce projet se présente comme un « jeu d'action-aventure révolutionnaire » (rien que ça), évidemment situé dans un monde ouvert, et jouable aussi bien seul qu'en coopération avec coté casting Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark.



RDV cette nuit à partir de 2h00 du matin pour découvrir tout cela.