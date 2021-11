Monster Hunter Rise : tout le contenu post-launch (Switch) sera présent Day One sur PC

Capcom n'avait pas été plus précis que cela hormis pour le cas Sonic, mais tient aujourd'hui à rassurer pleinement : la totalité du contenu post-launch offert aux joueurs Switch desera présent Day One dans la version Steam attendue le 12 janvier prochain.Cela concerne donc :- Les nouvelles créatures ajoutées- La conclusion de l'histoire du village Kamura- Les divers correctifs- Les 6 collaborations du visuels ci-dessousToutes les autres MAJ sortiront ensuite simultanément sur les deux supports, ainsi que la véritable extension payante l'été prochain, continuant de nous faire regretter l'absence de cross-save et cross-play entre les deux machines.