Scorn voit enfin le bout de son chantier, mais doit prendre un report supplémentaire

Avec une longue présentation de gameplay en fin d'année dernière (à retrouver ci-dessous), on se disait que, ce serait potentiellement pour « bientôt » mais nous voilà 12 mois plus tard et non seulement on n'a toujours pas pu prendre le jeu en main, mais le voilà reporté (alors qu'il n'avait pas de date signée en fait), avec un lancement désormais attendu pour un vague 2022.Le studio évoque ce qu'ils appellent eux-mêmes comme « l'enfer du développement », particulièrement pour une équipe jeune, avec un reboot quasi général depuis les débuts du chantier pour mieux assembler les pièces du puzzle et offrir la vision véritablement souhaitée au départ.Il semble d'ailleurs qu'on en voit le bout puisqu'il est indiqué que le projet est « dans sa dernière ligne droite », et des nouvelles concrètes tomberont courant décembre. Rappelons que l'on attendsur PC et supports Xbox, Day One dans le Game Pass.