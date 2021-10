[LEAK] PS Plus : le programme de novembre [LEAK] PS Plus : le programme de novembre

Décidément, le leak devient routinier puisque pour novembre, Dealabs vient à nouveau de balancer à l'avance la liste des jeux PS Plus qui devrait néanmoins être dévoilée officiellement durant le State of Play ce soir, le programme étant partiel (il manque 2 jeux PSVR).



Voici toujours :



- First Class Trouble (PS5/PS4)

- Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning (PS4)

- Knockout City (PS5/PS4)

- The Walking Dead : Saints & Sinners (PSVR)