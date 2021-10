PayDay 3 pose quelques petites infos PayDay 3 pose quelques petites infos

Pas attendu avant 2023 sur PC et « consoles » sans plus de précisions, même si le timing poussera probablement à une production full new gen, PayDay 3 n'a pas encore eu droit à une première bande-annonce et encore moins à un aperçu coté gameplay, mais Starbreeze a profité d'un Live Stream sur les 10 ans de la franchise pour balancer les premières informations :



- Débutera à New York, comme le premier épisode

- Environnement exclusivement urbain à très grande échelle

- Environnement qui réagira en fonction des actions des joueurs

- Abandonne le moteur maison pour l'Unreal Engine 4

- L'ère numérique se reflétera sur les nouveaux gadgets

- Scénario qui portera sur l'attention accrue des médias autour des gangs, les géants du logiciel, la surveillance de masse, les crypto-monnaies et le Dark Web

- L'histoire prendra place quelques années après la fin du 2

- La Team OG est de retour



Donc pas grand-chose, le plus important étant le changement de moteur qui pourra être très bénéfique à la franchise, l'ancien étant responsable (selon les développeurs eux-mêmes) de problème de parité entre les supports, et de fait l'absence de cross-play.