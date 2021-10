[Rumeur] Vers un Far Cry multi en stand-alone ?

Officiellement,n'est pas encore disponible, ce qui n'empêche pas presse et influenceurs de posséder déjà le jeu, dont un certain Youtubeur JorRaptor qui fait part d'une trouvaille n'ayant rien de spoil : il est même probable que la majorité serait passée totalement à coté.L'homme a en effet découvert un petit QR Code in-game, situé à coté d'une caisse enregistreuse, qui une fois scanné avec son propre téléphone renvoie à une courte vidéo de six secondes, suffisant pour montrer une petite map avec des ressemblances avec celle de, et surtout plusieurs indicateurs censés représenter des joueurs.Ubisoft ayant déjà fait le coup des easter-egg pour teaser ses productions à venir (quand elles ne sont pas directement leakées), on peut alors imaginer ce qui pourrait être une version multi deen stand-alone, ce qui ne choquerait pas pour deux raisons :- La série principale ne propose plus de multi (hors coop).- Ubisoft a déclaré avoir l'intention de proposer des « F2P haut de gamme » à l'avenir.Si tout cela est confirmé, viendra la grande question : avec ou sans mode Battle Royale ?