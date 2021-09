Dragon Quest XII : Orca également en renfort Dragon Quest XII : Orca également en renfort

Les choses se mettent en place pour Dragon Quest XII : The Flames of Fate : après le studio maison et le soutien de Hexadrive, c'est maintenant le développeur Orca qui affirme être présent en renfort pour ce nouvel épisode, lui qui a déjà fait ses armes sur la franchise aussi bien sur Dragon Quest X que Dragon Quest XI (uniquement la version PS4).



Le studio lance d'ailleurs une grande vague de recrutement couvrant des artistes sur chaque point du jeu, avec besoin évident de maîtriser le moteur d'Epic Games puisqu'il est bon de rappeler que ça tournera cette fois sous Unreal Engine 5.



Et ce sera tout, sans espoir d'avoir de nouvelles proches : le planning TGS de Square Enix ne faisant aucunement mention du jeu, ni même de Infinity Strash : DQ Dai et Dragon Quest III Remake, les seuls représentants annoncés étant l'increvable Dragon Quest X Online mais aussi Dragon Quest X Offline.