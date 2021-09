Battlefield 2042 est officiellement reporté

C'est donc officiel et ça n'a comme prévu pas tardé à l'être :est bien reporté, et heureusement pour EA pas jusqu'en 2022, puisqu'il faudra plus précisément patienter jusqu'au 19 novembre (au lieu du 22 octobre).On a droit au message rassurant de routine qui accessoirement continue de mettre en cause la pandémie (et le télétravail) mais on notera tout de même que des informations concernant la bêta ouverte arriveront « plus tard ce mois-ci », ce qui du coup ne confirme aucunement que la date du 22 septembre sera finalement maintenue.Donc on attend.