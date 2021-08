Des nouvelles de Dragon Quest X Offline Des nouvelles de Dragon Quest X Offline

Vous l'avez peut-être oublié mais en mai dernier, Square Enix annonçait Dragon Quest X Offline, donc une nouvelle version de son MMO à succès, d'ailleurs toujours actif au Japon et plus globalement en Asie, et jamais traduit dans le reste du monde (c'est honteux).



Et plus aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui où le producteur a souhaité donner quelques détails, notamment le fait que le changement de design vient d'une refonte totale du jeu, avec des environnements plus tassés pour correspondre à l'expérience solo. Cela n'explique certes aucunement pourquoi nous sommes passés à un design Chibi mais Takuma Shiraishi n'avait peut-être pas envie de dire ouvertement que le but était de sortir le jeu sur un maximum de supports dont le mobile (« peut-être », aucun support n'étant annoncé pour le moment).



A part ça :



- Le scénario ne couvre que celui du MMO de base (donc la V1).

- Shiraishi sous-entend que « quelque chose » pourra éventuellement être fait pour la suite de l'histoire (extensions payantes ?).

- En revanche, l'une des nouveautés de la V5 sera proposée de base : toutes les cinématiques bénéficieront d'un doublage.

- Le producteur confirme que le système de combat ne sera pas celui du MMO, mais tout simplement du tour par tour traditionnel comme dans les autres épisodes « solo ». Plus d'infos arriveront prochainement sur ce point (logique).



Voilà. Et donc ça sortira l'année prochaine au Japon et, NON, il n'y a toujours aucune annonce de faite concernant une éventuelle localisation en anglais, et encore moins en français.