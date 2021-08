Tales of Arise : le producteur ne souhaite ni suite, ni même d'extensions scénarisées Tales of Arise : le producteur ne souhaite ni suite, ni même d'extensions scénarisées

Nouveau départ pour la franchise (on l'a dit un paquet de fois), Tales of Arise aura beau poser les nouvelles bases de l'avenir, le titre ne proposera pas non plus la mise en place d'un univers sur lequel Bandai Namco compte s'attarder trop longtemps.



Concrètement et des mots mêmes du producteur Yosuke Tomizawa, cela signifie donc que contrairement à un Tales of Xillia pour ne citer que lui, l'histoire de Tales of Arise se résumera en un seul et même épisode, complet dès le lancement : il n'y aura jamais de Tales of Arise 2, et pas même une ou plusieurs extensions scénarisées.



Bon cela n'empêchera probablement pas quelques DLC ou contenu bonus, preuve que vous pouvez déjà gratter quelques costumes en précommandant le jeu avant son lancement prévu le 10 septembre.