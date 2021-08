.hack GU Last Recode : une version Switch en vue

Hiroshi Matsuyama souhaitait toucher un nouveau public avec sa licenceet déclarait il y a un peu moins d'un an vouloir porter la totale sur Switch, mais avait besoin d'une approbation logique de Bandai Namco qui ne semblait pas très chaud.Mais ça, c'était il y a un an et l'éditeur semble avoir changé d'avis en cours de route puisque l'organisme de classification ESRB vient justement de valider sur Switch, donc la compilation englobant les quatre épisodes.Une manière, si confirmé, de commencer à fêter pour pas cher les 20 ans de la franchise.