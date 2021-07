Earth Defense Force va continuer de squatter la Switch avec l'épisode 4.1

La sériecontinue de faire son trou sur Switch car après la sortie du deuxième épisode l'été dernier, c'est le troisième (donc le) qui vient d'être daté au 14 octobre avec un nouveau trailer que voici, accompagné d'une nouvelle annonce :sortira aussi sur l'hybride de Nintendo, et ce pour 2022. Malheureusement pour les intéressés, toutes les dates et périodes citées ne concernent que le Japon…Sauf miracle, D3 Publisher ne pourra aller plus loin sans faire vaciller un frame-rate qui n'est déjà de base pas d'une grande qualité dans cette franchise, et l'avenir continue de se situer coté PlayStation avec, encore non daté mais prévu « au moins » sur PS4 (et on imagine PS5).