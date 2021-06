Far Cry 6 ne sera pas toujours en vue FPS

Pourquoi s'embêter à créer un personnage et le personnaliser si ce n'est pour jamais le voir en dehors des menus ? Une question qui n'aura plus lieu d'être dansou du moins en partie puisque les développeurs révèlent que quelques séquences de cet épisode se feront à la troisième personne, notamment que vous évoluerez dans le camp, dans certaines cinématiques également (auparavant uniquement à la première personne) mais également comme il est sous-entendu dans quelques séquences clés.Un changement de perspective dont nous avions pu voir un bref aperçu dans la vidéo de présentation avec l'utilisation du sac à dos Supremo, et reste à attendre ce week-end pour en voir davantage lors de l'Ubisoft Forward.