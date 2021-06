Minecraft date sa prochaine mise à jour

Après quelques reports pour d'habituelles raisons de Covid (& co),s'apprête enfin à accueillir sa nouvelle MAJ « Cave & Cliffs », ou plutôt une « Partie 1 » pour aller plus vite, avec donc un déploiement programmé pour le 8 juin.Donc dans un premier temps et en attendant de découvrir la suite du programme, les quelques 200 millions de joueurs (au dernier recensement l'année dernière) auront droit à de nouveaux animaux dont des chèvres, des axolotls et le calmar, héritier d'un certain, la tentative RA sur mobile qui a finalement été abandonnée plus tôt cette année. Nous aurons également droit à une longue-vue et bien entendu tout un tas de nouveaux types de blocs vu que c'est un peu le cœur du jeu, incluant pour la première fois le cuivre soumis à l'usure du temps.Absolument toutes les plates-formes sont concernées pour cette MAJ, et tout le monde en même temps, tandis que la « Partie 2 » arrivera elle d'ici la fin d'année, si tout va bien.