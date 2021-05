Sniper Ghost Warrior Contracts 2 reporté sur PS5

Couac d'importance pour CI Games et le lancement de: si la date du 4 juin est maintenue pour les versions PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, celle sur PlayStation 5 est finalement reportée à un vague « plus tard cette année » sans qu'on en connaisse la raison hormis d'apparents bugs de dernières minutes qui ne pourront être corrigés à temps.Afin de se faire pardonner, le futur premier DLC (une nouvelle zone et de nouveaux contrats) sera offert gratuitement à tous, en rappelant que quoi qu'il arrive, la version PS4 aura l'upgrade gratuite avec donc (comme sur Xbox Series) une résolution 4K native, des améliorations graphiques et des temps de chargement réduits.