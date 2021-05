Le renouveau de Five Nights at Freddy's gagne en ambition, mais est encore reporté

Nouvel épisode de la franchiseà limite considérer comme un nouveau départ,devait au départ sortir en fin d'année dernière avant d'être reporté au début de l'actuel, et le manque d'informations mène à l'inéluctable déclaration du créateur Scott Cawthon qui annonce que le projet n'ayant eu de cesse de gagner en ambition, le lancement n'aura finalement lieu que fin 2021, toujours sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.On pardonne facilement tant ce nouveau chapitre change drastiquement la formule avec pour la première fois des déplacements libres pour totalement changer vos parties de cache-cache face aux immondes animatroniques. Aucune version VR en revanche, du moins pour l'instant.Mais en attendant, les fans peuvent se rabattre désormais surau doux prix de 7,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One (le 5 mai sur Switch), en rappelant que ce spin-off est déjà disponible sur PC… depuis juin 2018.Et spin-off donc puisque, sans surprise vu le mini-prix, il s'agit d'une sorte de best-of où le but sera de maximiser votre score en faisant vos propres réglages, particulièrement le choix des ennemis animatroniques (couvrant toute la série) et leur degré de difficulté, avec en prime 16 défis thématiques pour vous donner l'exemple.