Des nouvelles de F.I.S.T. : Forged in Shadow Torch

Un MetroidVania plutôt sympa techniquement avec comme héros un lapin vener qui défonce des tronches, ça attire le regard et alors qu'il s'est muré dans le silence depuis les Game Awards de décembre dernier,redonne des nouvelles et même plutôt des bonnes :- Le titre aborde la phase finale de son développement.- Il sera présent le 15/16 mai au GAMECORES 2021 (Pékin) avec une démo jouable.- Le jeu s'est encore amélioré sur le plan graphique depuis la vidéo ci-dessous.- De nouvelles informations arriveront très bientôt.- Le lancement pourrait tomber durant ce printemps voire l'été.Rappelons que ça sort sur PC via Steam, ainsi que sur PlayStation 5 et PlayStation 4.