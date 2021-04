Ghosts'n Goblins Resurrection daté sur PC/PS4/One

Encore un coup du Microsoft Store dont le responsable se contrefout visiblement des dates d'annonce : le portage « en dehors de la Switch » de, ce sera vraisemblablement pour le 1er juin (donc PC, PlayStation 4 et Xbox One), voir même dès le 31 mai à minuit si vous avez précommandé le jeu.On rappelle d'ailleurs que Capcom n'est toujours pas décidé à annoncer une version boîte et il faudra donc vous contenter du numérique (29,99€) pour vous lancer dans un trip rétro-nostalgique avec la difficulté qui va avec.