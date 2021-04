Respawn annonce Apex Legends sur mobile

Comme de nombreux F2P à succès,n'échappera pas au monde du mobile (iOS/Android) comme vient de l'annoncer Electronic Arts avec toujours Respawn Entertainment aux commandes pour livrer une nouvelle version spécialement conçue pour le tactile, donc fournie avec des « commandes simplifiées ».La bêta fermée démarrera en douceur dans le courant du printemps, uniquement en Inde et aux Philippines dans un premier temps avant de se déployer dans le reste du monde (uniquement iOS) via une page de pré-inscription qui sera disponible en temps voulu.Et même si on s'en doutait déjà, on nous précise que le simplement nommésera toujours gratuit, n'inclura aucune forme de micro-transactions offrant des avantages, mais proposera bien évidemment ses Battle Pass, d'ailleurs propres à cette version qui vu ses modifications dans le gameplay ne pourra être cross-play avec le PC et les consoles.