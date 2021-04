Assassin's Creed Valhalla reporte son extension Assassin's Creed Valhalla reporte son extension

La pandémie et le retard dans le développement affectent aussi les DLC, et Ubisoft nous prévient que l'extension « La Colère des Druides » d'Assassin's Creed Valhalla n'arrivera pas le 29 avril comme initialement prévu mais seulement pour le 13 mai.



De quoi encore élargir la durée du Season Pass pour une année où aucun nouvel épisode ne semble en vue, alors même qu'il reste une deuxième extension narrative qui elle abordera les raids vikings lancés sur Paris.



« La Colère des Druides », prenant comme nouveau cadre l'Irlande, sera vendue au prix de 24,99€, et bien entendu intégré au Season Pass à 39,99€.