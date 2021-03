Nordisk s'offre 30% de Supermassive Games Nordisk s'offre 30% de Supermassive Games

Bien loin des plus gros voraces du milieu, la société Nordisk Games pose peu à peu ses pions à coups de chéquier et si le groupe avait déjà huit studios dans sa barque, incluant le rachat d'Avalanche Studios, l'investissement chez Raw Fury ou encore MercurySteam (40%), c'est aujourd'hui pour un montant encore non divulgué que la boîte s'offre 30,7 % des parts de Supermassive, soit un quota suffisamment d'importance pour voir un bon pouvoir décisionnel.



Supermassive qui officiellement est toujours en deal avec l'éditeur Bandai Namco pour la franchise The Dark Pictures, ayant permis les lancements de Man of Medan (2019), Little Hope (2020) et cette année House of Ashes. Hors retard évidemment.