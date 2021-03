Blue Reflection : trois nouveaux projets

Après un premier épisode sur PC, PlayStation 4 et PlayStation Vita, la franchiseva revenir avec carrément trois projets histoire de ratisser bien large puisqu'il faut compter l'animedont les débuts seront pour le 9 avril au Japon,Nous aurons également droit à un jeu mobile & PC () et celui qui nous intéresse le plus, doncnaturellement prévu sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Aucune date pour le moment mais juste trois logos et un concept-art avec les héroïnes de chaque projet : « Ray » à gauche, « Second Light » au milieu et « Sun » à droite.