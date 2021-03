Amazon Game ouvre un nouveau studio Amazon Game ouvre un nouveau studio

Contrairement à Google qui avec Stadia a balancé dans un trou ses studios maisons, Amazon fait preuve d'une certaine persévérance et on n'oserait pas leur reprocher autant d'audace. Car la branche Gaming d'Amazon, c'est déjà plusieurs projets annulés et des MMO qui galèrent à voir le jour (New World et Le Seigneur des Anneaux) mais tant pis, il faut s'accrocher, et c'est pour cela que le géant annonce l'ouverture d'une nouvelle branche JV à Montréal.



Et à l'intérieur, tout un tas de mecs issus de Ubisoft et plus précisément Rainbow Six Siege qui, ô comme c'est surprenant, vont bosser sur un jeu multi en ligne, avec beaucoup de budget (c'est un AAA) et sur lequel on ne peut pas spéculer pour le moment (c'est une nouvelle licence).



Qui sait si le miracle n'aura pas lieu et chacun ne peut que souhaiter une réussite puisque de toute façon, ce n'est pas parce que le service Luna existe (ou tente d'exister) que Amazon compte faire des exclusivités dessus : New World est déjà annoncé en vente classique sur PC et Le Seigneur des Anneaux sortira également dessus, ainsi que sur consoles.