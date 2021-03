S.T.A.L.K.E.R. 2 : trois artworks et des attentes un peu tempérées pour le 26 mars S.T.A.L.K.E.R. 2 : trois artworks et des attentes un peu tempérées pour le 26 mars

Le 26 mars aura lieu un gros Live Stream via Twitch autour du programme ID@Xbox (donc mettant en avant la scène indépendante) et dans le lot, nous avions l'assurance d'avoir des nouvelles de S.T.A.L.K.E.R. 2, mais autant que vous limitiez de suite votre impatience tant il n'y aura pas grand-chose à en attendre.



En effet, GSC World n'avait programmé qu'un simple carnet de développeurs sur les coulisses du chantier, d'ailleurs leaké puis supprimé du blog Xbox Wire mais dont voici toujours trois artworks pour mettre dans l'ambiance.



N'espérez rien de plus et tant pis s'il y avait meilleure manière de fêter l'anniversaire de la franchise (14 ans dans 3 jours) mais l'équipe le promet : il y aura des annonces « plus importantes et tonitruantes » en 2021. La moindre des choses vu que le titre est censé sortir cette année… si tout va bien.