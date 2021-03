PayDay 3 a enfin trouvé un éditeur

Starbreeze en aura lâché des gouttes de sueur mais a enfin réussi, après des années de recherche, à trouver un éditeur pouren la personne de Koch Media, et donc plus globalement le groupe Embracer.Le développeur continuera d'assurer l'essentiel du financement de ce nouvel épisode, notamment grâce au suivi de, tandis que Koch Media servira de mécène pour l'édition et surtout la campagne marketing à travers le monde.Les fans devront en revanche faire preuve d'une certaine patience vu que le titre n'est pas attendu avant 2023 sur PC et « consoles », ne lâchant pour l'heure que ce visuel teaser.